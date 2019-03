Ulkomaat

Tällainen on Suomen rajan tuntumaan tuotu Venäjän S-400 -ohjus: kantama 400 kilometriä

Venäjä sanoo sijoittaneensa S-400-ilmatorjuntaohjuksia Pietarin alueelle. S-400-ohjukset kuuluvat Venäjän uudenaikaisimpaan aseistukseen.Ilta-Sanomat kysyi alan asiantuntijalta, millaisesta asejärjestelmästä on kyse.– Venäjä on tuonut koko ajan lisää näitä S-400 ohjusjärjestelmiä Pietarin lähistölle. Kyseessä on Venäjän pitkän kantaman ohjusten uusin malli, jonka kantama on noin 400 kilometriä, eversti evp, entinen ilmatorjunnan tarkastaja ja tietokirjailija Ahti Lappi https://www.is.fi/haku/?query=ahti+lappi kertoo Ilta-Sanomille.Lappi tutustui Venäjän ohjuksiin Moskovassa vuonna 1993.– Näin Moskovassa vuonna 1993 Moskovassa S-300V-ohjusjärjestelmän, jota kutsutaan myös nimellä SA-12. Se oli suunniteltu ballististen maalien torjuntaan ja se on edelleen päivitettynä käytössä Venäjällä. Pietari oli jo kylmän sodan aikana tärkeä turvattava kohde, hän sanoo.

Venäjä: Suojellaan sotilas-, hallinto- ja siviilikohteita