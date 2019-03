Brittien oikeuskansleri murskasi Mayn brexit-sopimukseen hankkimat muutokset – ”Sinetöi pääministerin kohtalon tänä iltana”

Ulkomaat

Brittien oikeuskansleri murskasi Mayn brexit-sopimukseen hankkimat muutokset – ”Sinetöi pääministerin kohtalon

Brittiparlamentin väittelyä voi seurata suorana lähetyksenä yllä olevasta videoikkunasta. Parlamentin äänestyksen brexit-sopimuksesta odotetaan alkavan noin kello yhdeksältä illalla Suomen aikaa.





