Onko Isis vielä uhka? 5 kysymystä ja vastausta pelätystä äärijärjestöstä ja sen tulevaisuudesta

johtaman koalition tukemat SDF-joukot taistelevat edelleen Syyriassa Baghouzin kylään piiritettyjä Isis-taistelijoita vastaan. Baghouz on Isisin ”kalifaatin” viimeiseen ripe, ja koalitio on kuvaillut kylässä jäljellä olevia taistelijoita ”kaikista kovapintaisimmiksi militanteiksi”.SDF:n etenemistä ovat hidastaneet paitsi siviilien evakuointi, myös Isisin taktiikkaan kuuluvat tunnelit, autopommit, räjähdeansat sekä siviilien käyttäminen ihmiskilpinä. Taistelun kestolle ei ole annettu määräaikaa.Baghouzin valtaaminen merkitsisi loppua Isisin alueelliselle kontrollille alueella ja samalla viimeistä kuoliniskua sen ”kalifaatille”, joka kattoi suurimpina päivinään Britannian kokoisen alueen. Isisin alueellinen kukistuminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että järjestö tai sen edustama ideologia olisivat kuolleet.Ilmassa on edelleen useita kysymyksiä, jotka liittyvät järjestöön ja sen tulevaisuuteen.

Mitä Isisin vastaisessa taistelussa on saavutettu?

Isisin kyky vallata maa-alueita Syyriassa ja Irakissa erotti sen muista vastaavista ryhmistä. Isisin ”valtion” tuho on vienyt kärjen sen tehokkaalta propagandalta sekä rapauttanut sen kyvyn rekrytoida taistelijoita ulkomailta. Samalla järjestöltä on viety logistiset tukikohdat, joissa se on kouluttanut taistelijoita sekä koordinoinut ulkomailla tehtyjä terrori-iskuja.Taistelu on merkinnyt vapautta Isisin mielivaltaisten teloitusten ja ankarien rangaistusten kohteiksi joutuneille siviileille sekä järjestön vainoamille vähemmistöille. Taisteluissa on surmattu tuhansia Isis-taistelijoita ja samalla Isis on menettänyt taloudelliset resurssinsa, joita se kasvatti verottamalla siviilejä ja myymällä öljyä.

Onko Isis vielä uhka Irakissa ja Syyriassa?





Alussa Isis selvisi vastoinkäymisistään painumalla maan alle ja voittamalla näin aikaa noustakseen jälleen esille yllättäen. Vuoden 2017 aluemenetysten jälkeen Isis on vähitellen palannut samaan taktiikkaan.Irakissa olevat ”nukkuvat solut” ovat tehneet terrori-iskuja rapauttaakseen maan hallinnon toimintakykyä. Myös kurdijoukkojen hallitsemassa Koillis-Syyriassa Isis on tehnyt pommi-iskuja. Kurdien ja yhdysvaltalaisviranomaisten mukaan Isis on siellä edelleen uhka.Vaikka Isis on menettämässä viimeisen tukikohtansa Baghouzin Itä-Syyriassa, sillä on Eufrat-joen länsipuolella edelleen hallussaan pieni maa-alue harvaan asutulla seudulla, joka on muutoin Syyrian hallinnon käsissä.Useiden asiantuntijoiden mukaan Isis voi saada edelleen vallatuksi uusia alueita Syyriassa sen jälkeen, kun Yhdysvallat vetää 2 000-päiset joukkonsa alueelta.

Mitä on tapahtunut Isisin johtajille, taistelijoille ja seuraajille?

Isisin johtajan Abu Bakr al-Baghdadin https://www.is.fi/haku/?query=abu+bakr+al-baghdadin olinpaikka on edelleen mysteeri. Yhdysvaltain tiedusteluviranomaiset uskovat, että mies on edelleen elossa ja piileskelee mahdollisesti Irakissa. Järjestön ylimmästä johdosta moni on kuollut ilmaiskuissa.Kuolleita ovat nyt myös tuhannet Isisin rivijäsenet sekä sitä seuranneet siviilit. Tuhansia on otettu kiinni. Jäseniä ja seuraajia on kuitenkin edelleen vapaana tuntematon määrä sekä Syyriassa että Irakissa, ja heidän katsotaan olevan uhka.SDF on kritisoinut sitä, että länsimaat ovat haluttomia ottamaan takaisin Isisiin liittyneitä kansalaisiaan, joiden uskotaan muodostavan turvallisuusuhan kotimaissaan.

Voiko Isis edelleen järjestää tai inspiroida iskuja ulkomailla?





Britannian tiedustelupalvelu MI6 on varoittanut, että järjestö saattaisi palata ”epäsymmetriseen sodankäyntiin” menetettyään maa-alueensa. Vielä heikennyttyäänkin Isis on ottanut nimiinsä useita ulkomailla tehtyjä terrori-iskuja, vaikka ne ovat usein olleet ”yksinäisten susien” tekemiä ilman ulkopuolista ohjausta.Vuosi sitten Isis rohkaisi seuraajiaan ulkomailla suunnittelemaan itse omia iskuja sen sijaan, että ne toteutettaisiin koulutettujen ja ryhmän hierarkian tukemien jäsenien voimin. Interpolin pääsihteerin Jürgen Stockin https://www.is.fi/haku/?query=jurgen+stockin mukaan Isisillä on edelleen asiantuntemusta, verkostoja sekä halua tehdä iskuja muun muassa Yhdysvaltoihin.– Uhka on edelleen akuutti ja monitahoinen, ja se on kansainvälisempi kuin koskaan, Stock sanoi helmikuun alussa.

Mitä Isisin kukistuminen tarkoittaa globaalin jihadin tulevaisuudelle?

Jihadistit useissa maissa Lähi-idän ulkopuolella, kuten Nigeriassa, Jemenissä ja Afganistanissa, ovat vannoneet uskollisuutta Isisille. Ne eivät ole lopettamassa toimintaansa, mutta on epäselvää, jatkavatko ne sitä edelleen Isisin nimissä.Al-Qaida, jonka haarana Isis aloitti toimintansa, on edelleen aktiivinen eri puolilla maailmaa. Samoin ovat monet muut jihadistiryhmittymät niissä maissa, joissa normaali hallinto on ollut kykenemätön panemaan niitä kuriin.Jihadismin ideologia on jo kauan osoittanut kykenevänsä muuntautumaan tilanteiden muuttuessa.Eikä maailmassa ole edelleenkään pulaa sodasta, epäoikeudenmukaisuudesta, sorrosta, köyhyydestä sekä uskonnollisesta vihasta, joita islamistimilitantit käyttävät toiminnassaan tehokkaasti hyväkseen.Lähteet: Reuters, AFP, NBC, Vox