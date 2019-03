Ulkomaat

Trumpilta ennätyksellisen suuri budjetti­esitys – haluaa muurille 8,6 miljardia dollaria

11.3. 22:49

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin budjettiesityksen loppusumma on historialliset 4,7 biljoonaa dollaria.

Esitys perustuu 3,1 prosentin talouskasvulle ja on voimakkaasti alijäämäinen. Budjettivaje olisi 1,1 biljoonaa.



Trump pitää budjetissaan edelleen kiinni Meksikon rajamuurihankkeestaan, johon hän haluaa 8,6 miljardia dollaria lisärahoitusta.



Puolustusmäärärahoja esitetään kasvatettaviksi viitisen prosenttia 750 miljardiin dollariin, mutta liki kaikkein muiden hallinnonalojen rahoja leikattaisiin.



Budjettiesitys on vain presidentin esitys, sillä rahankäytöstä päättää kongressi, jonka alahuoneessa demokraateilla on enemmistö. Kongressilla ja presidentillä on syyskuun loppuun aikaa päästä sopuun budjetista, tai valtionhallintoa uhkaa jälleen sulku.