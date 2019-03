Ulkomaat

USA:ssa jättimäinen kokaiinitakavarikko: kontista löytyi 1,5 tonnia huumetta

USA:n viranomaiset tekivät jättilöydön New Yorkissa.

Yhdysvaltain viranomaiset ovat löytäneet liki 1,5 tonnia kokaiinia kontista New Yorkin satamassa, kertoi maan huumevalvontavirasto DEA maanantaina. Huumeet oli pakattu kuuteenkymmeneen säkkiin ja niiden arvo katukaupassa olisi ollut ainakin 77 miljoonaa dollaria (vajaat 68,5 miljoonaa euroa).



Huumeet löydettiin helmikuun lopussa. Kyseessä on toiseksi suurin huumetakavarikko koskaan New Yorkin satamassa ja suurin liki neljännesvuosisataan.



Ketään ei ole toistaiseksi pidätetty jättitakavarikon tiimoilta, ja tutkimukset ovat kesken.



Opiaattipohjaisten huumeiden käyttö Yhdysvalloissa on lisääntynyt voimakkaasti. Vuonna 2017 keskimäärin 197 ihmistä kuoli joka päivä huumeiden yliannostukseen.