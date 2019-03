Ulkomaat

Kolme suomalaista kertoo tarinansa – tällaista on elää brexitin armoilla: ”Kalliiksi näyttää tulevan”

Etelä-Lontoossa

Ystävä- ja perhepiiriin

Äänestyksen jälkeen tuli olo, että onko tänne enää tervetullut.





Jussi Virtanen,

Omat vaikutusmahdollisuudet brexitiin ovat olemattomat.





Henkilökohtaisesti





Sipoolainen





Paavolaa harmittaa,