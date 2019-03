Ulkomaat

Silminnäkijä IS:lle Tukholman bussiräjähdyksestä: ”Se paloi hetkessä ihan kokonaan”

Tukholmassa räjähtäneen bussin kuljettaja on viety sairaalaan.

Tukholman keskustassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Räjähdyksestä













on räjähtänyt paikallisliikenteen bussi, kertovat ruotsalaismediat.Bussissa ei ollut onnettomuuden hetkellä matkustajia, mutta bussin kuljettaja on loukkaantunut ja kiidätetty sairaalaan.Ilta-Sanomien tavoittama silminnäkijä Tukholmassa oli räjähdyksen aikana noin 100 metrin päässä onnettomuuspaikasta.– Ihmiset juoksentelivat hullun lailla ja poliisit huusivat, että juoskaa karkuun, se vielä räjähtelee, silminnäkijä kertoo.Silminnäkijän mukaan räjähdyksiä tuli useampia.– Ihmiset koettivat mennä katsomaan paloa lähelle. Kun bussi alkoi uudelleen räjähtelemään niin poliisi huusi, että juoskaa nopeasti pois.Poliisi oli nopeasti eristänyt alueen.koitunut savupilvi on silminnäkijän mukaan valtava ja palavan bussin haju vahva.– Bussi paloi hetkessä ihan kokonaan. Ei kestänyt varmaan kuin noin varttitunti ja se oli palanut.– Bussista ei jäänyt jäljelle mitään muuta kuin kuori, silminnäkijä kertoo.