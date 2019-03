Ulkomaat

CNN: Vesikauhuiset pesukarhut ovat palanneet Manhattanille

Asiasta uutisoivan CNN:n mukaan tänä vuonna Manhattanilta on löydetty jo neljä vesikauhua sairastavaa pesukarhua.Sairastuneet eläimet voivat tartuttaa puremalla vesikauhun ihmiseen tai eläimeen. Viranomaiset kehottavatkin kaupunkilaisia rokottamaan lemmikkieläimensä.– Kaupunki on tehnyt upeaa työtä pitääkseen villieläimet vapaana vesikauhusta, mutta joskus luontoäidillä on muita ideoita, osavaltion senaattori Robert Jackson sanoo tiedotteessa.Terveysministeriön mukaan yhdenkään eläimen tai ihmisen ei tiedetä saaneen tartuntaa Manhattanin pesukarhuilta tänä vuonna.Vesikauhutapaukset ovat olleet harvinaisia vuosien 2009–2011 jälkeen, jolloin New Yorkin Keskuspuiston alueelta löydettiin 138 vesikauhua sairastavaa pesukarhua.