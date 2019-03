Catherine, 23, katosi jäljettömiin Guatemalassa, vanhemmat julkaisivat koskettavan videon – ”Tule kotiin, kultaseni”

Ulkomaat

Catherine, 23, katosi jäljettömiin Guatemalassa, vanhemmat julkaisivat koskettavan videon – ”Tule kotiin, kult

Nuori brittinainen on ollut kateissa jo kuudetta päivää.





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Guatemalassa matkustamassa ollut nuori brittinainen on ollut kateissa jo viisi vuorokautta. Uutistoimisto AFP:n mukaan 23-vuotias Catherine Shaw katosi vieraillessaan Atitlan-järven alueella, jonka kauniit maisemat kuuluvat tulivuorineen Guatemalan suosituimpiin turistikohteisiin.Viimeinen havainto Shawsta on tehty maanantaina, jolloin hänet nähtiin hotellilla järven tuntumassa sijaitsevassa San Juan La Lagunassa noin 75 kilometrin päässä maan pääkaupungista Guatemala Citystä. Tämän jälkeen naisesta ei ole nähty jälkeäkään, eikä hänen olinpaikastaan ole tietoa.Vaaleahiuksisen ja sinisilmäisen Shawn kerrotaan matkustelleen Guatemalassa kahden viikon ajan, jota ennen hän oli reissannut Meksikossa ja Kaliforniassa. Naisen kerrotaan matkustelleen syyskuusta 2018 lähtien.Lauantaina Shawn vanhemmat julkaisivat Twitter-palvelussa koskettavan videon, jossa he toivovat kuulevansa tyttärestään mahdollisimman pian.– Ole kiltti ja ota meihin yhteyttä, haluamme sinut kotiin, Shawn äiti sanoo Britanniassa toimivan, kadonneiden ja surmattujen henkilöiden omaisille tukea tarjoavan Lucie Blackman Trust -järjestön julkaisemalla videolla.Shawn isä pyytää kaikkia tyttärensä kohtalosta tietäviä olemaan yhteydessä heihin, järjestöön tai poliisiin.– Tule kotiin, kultaseni, isä anelee.Britannian suurlähetystön tiedottaja kertoo AFP:lle tekevänsä yhteistyötä Guatemalan poliisin kanssa tapauksen ratkaisemiseksi.