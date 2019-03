USA vaatii Pohjois-Koreaa luopumaan myös biologisista ja kemiallisista aseista – tämä salaperäisistä aseohjelmista tiedetään

Ulkomaat

USA vaatii Pohjois-Koreaa luopumaan myös biologisista ja kemiallisista aseista – tämä salaperäisistä aseohjelm

Biologisista aseista varmaa tietoa vain vähän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Kemiallisiin aseisiin kuuluu useita myrkkyjä





Trump pettyi