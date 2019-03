Ulkomaat

"Tropiikin Trumpin" vierailupäivä Trumpin luona varmistui

9.3. 4:51

Brasilian presidentti Jair Bolsonaro vierailee Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin luona 19. maaliskuuta, kertoo Valkoinen talo.

Kyseessä on Trumpin ja Bolsonaron ensimmäinen tapaaminen.



"Tropiikin Trumpiksikin" kutsuttu laitaoikeistolainen populistipoliitikko Bolsonaro on kertonut ihailevansa Trumpia.



Valkoisen talon mukaan Trump ja Bolsonaro keskustelevat siitä, miten rakennetaan menestyvämpi, turvallisempi ja demokraattisempi läntinen pallonpuolisko.



Lisäksi he keskustelevat puolustusyhteistyön mahdollisuuksista, kasvua edistävästä kauppapolitiikasta, ylikansallista rikollisuutta vastaan taistelemisesta ja demokratian palauttamisesta Venezuelaan.