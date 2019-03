Ulkomaat

Käsirysy Jerusalemin länsimuurilla: Ortodoksijuutalaiset yrittivät vaientaa naisasialiikkeen kokoontumisen





Tuhannet ortodoksijuutalaiset nuoret häiritsivät naisille yhdenvertaisia uskonnonharjoittamisoikeuksia vaativan ryhmän kokoontumista perjantaina länsimuurilla Jerusalemissa.Naistenpäivänä länsimuurille rukoilemaan kokoontunut The Women of the Wall -ryhmä vaatii, että myös naisilla olisi oikeus johtaa rukousta, pitää yllään perinteisiä rukousshaaleja ja käsitellä Tooraa.Ortodoksijuutalaiset huusivat naisille solvauksia ja pyrkivät keskeyttämään naisasialiikkeen kokoontumisen rynnimällä heidän luokseen poliisirivien läpi.Poliisi eristi ryhmät toisistaan ja saattoi naisasia-aktivistit jatkamaan kokoontumistaan toisaalla. Lisäksi 20-vuotias mies pidätettiin sen jälkeen, kun hän oli yrittänyt hyökätä poliisin kimppuun, tiedotti Israelin poliisi.