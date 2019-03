Ulkomaat

Tutkimus: Sydänviat yleisempiä sähkötupakan käyttäjillä kuin tupakoimattomilla

Tutkimuksen mukaan myös sepelvaltimotaudin, masennuksen ja ahdistuksen todennäköisyys on sähkötupakoitsijoilla tupakoimattomia korkeampi

Sähkötupakkaa käyttävillä ihmisillä on yleisemmin sydänvikoja kuin tupakoimattomilla, kertoo yhdysvaltalaistutkimus. Sen mukaan sähkötupakoitsijoilla oli tupakoimattomaan verrokkiryhmään nähden kolmanneksen enemmän sydänkohtauksia, kun muiden riskitekijöiden vaikutus eliminoitiin.Lisäksi sähkötupakoitsijoilla esiintyi sepelvaltimotautia neljänneksen enemmän sekä masennusta ja ahdistusta hieman yli puolet enemmän kuin tupakoimattomilla. Tutkimus ei kuitenkaan vahvista syy-seuraus-suhdetta tupakoinnin ja tautien välillä.Ensi viikolla julkaistavaan tutkimukseen osallistui lähes satatuhatta ihmistä vuosina 2014, 2016 ja 2017.Etenkin Yhdysvalloissa sähkötupakoinnin suosio on kasvanut hurjaa vauhtia nuorison keskuudessa.Tavallisesta tupakasta poiketen sähkötupakka ei sisällä syöpää aiheuttavia kemikaaleja. Siinä on kuitenkin usein suuria määriä riippuvuutta aiheuttavaa nikotiinia, minkä lisäksi tutkijat ovat huolissaan nikotiinipatruunoiden kuumentamisen vaikutuksista.Sähkötupakkatuotteet ovat sen verran uusia, ettei niiden vaikutuksia ihmisen terveyteen ole ehditty tutkia paljoakaan.