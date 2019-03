Ulkomaat

Asianajaja Cohen haastoi Trump-organisaation oikeuteen – karhuaa useiden miljoonien saatavia

Cohenin mukaan Trump-organisaatio on kieltäytynyt maksamasta hänelle aiemmin sovittuja korvauksia ja rikkoo näin sopimusta.

