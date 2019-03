Tutkija: ”Isis-vaimoista” puhuminen tekee heistä uhreja, vaikka todellisuus voi olla toinen – ”Myös naiset edistävät jihadistiryhmien toimintaa”

Ulkomaat

Tutkija: ”Isis-vaimoista” puhuminen tekee heistä uhreja, vaikka todellisuus voi olla toinen – ”Myös naiset edi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Katso videolta CNN:n toimittajan haastattelu suomalaisesta Sannasta: