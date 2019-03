101-vuotiaan saksalaisnaisen katoaminen paljasti ”kauhujen talon” Espanjassa – pariskunta tienasi 1,8 miljoonaa huumaamalla ja vangitsemalla vanhuksia

Ulkomaat

101-vuotiaan saksalaisnaisen katoaminen paljasti ”kauhujen talon” Espanjassa – pariskunta tienasi 1,8 miljoona

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rahat hupenivat muutamassa kuukaudessa

Pakotettiin esiintymään saksalaisnaisena pankissa