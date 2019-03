Suomalaistoimittajan arvostettu ihmisoikeuspalkinto peruttiin – Amerikkalaislehti: syynä Trumpia arvostelevat Twitter-viestit

Ulkomaat

Suomalaistoimittajan arvostettu ihmisoikeuspalkinto peruttiin – Amerikkalaislehti: syynä Trumpia arvostelevat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Olin tietysti tosi innoissani tilaisuudesta päästä kertomaan aiheesta joka on minusta tärkeä.

Ohjelma oli lyöty

Aron Twitter-tilillä

https://twitter.com/JessikkaAro/status/1097142612040052738

https://twitter.com/JessikkaAro/status/1102930265993854976

Nämä ovat ihan normaalia viestintää, aika hyväntuulista, kriittistä, ei todellakaan ilkeää tai halventavaa.

Aro kertoo