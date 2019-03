Ulkomaat

Piinaava video julki: Jättimäinen hämä­häkki livahtaa pahaa-aavistamattoman Mazda-kuskin autoon liikenne­valoi

Painajaismaisesta ”liftarista” saatiin hiljattain esimerkki Australian Adelaidesta. Autoilija sattui kuvaamaan, kuinka jättimäinen hämähäkki ryömi liikennevaloihin pysähtyneen viistoperäisen Mazda CX-5 takaoven raosta autoon sisälle.Ruskeasävytteisen ja erittäin pitkäjalkaisen yksilön on verkkosivustoilla arveltu olevan maailman suurimpiin kuuluvan hämähäkkiheimon edustaja, jahtihämähäkki (sparassidae). Heimon lajeista jättiläisjahtihämähäkin (Heteropoda maxima) raajojen kärkiväli voi nousta jopa huimaan 30 senttimetriin.Myös news.com.au-uutissivusto twiittasi videon.Jättiläisjahtihämähäkkien luontaista esiintymisaluetta on Laos Kaakkois-Aasiassa. Jahtihämähäkit puolestaan ovat erityisen yleisiä juuri Australiassa, jossa yllä oleva video on kuvattu.Jahtihämähäkit eivät kudo verkkoja vaan ne saalistavat uhrinsa väijymällä. Videon leviäminen saikin monet uutista kommentoineet kauhistelemaan tilannetta Mazda-kuskin puolesta.– Aja auto mereen ja pakene, eräs Instagram-käyttäjä ohjeisti.Toinen tunnustautui tuhoisamman menetelmän kannattajaksi.– Minä polttaisin koko auton.