Ulkomaat

Ruotsalainen Michael antautui 7 lapsensa kanssa Isisin viimeisestä piiritetystä linnakkeesta Syyriassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/e1bElO/is-terroristen-michael-skramo-gripen-i-syrien

https://www.expressen.se/gt/kalla-svenska-is-mannen-michael-skramo-gripen/