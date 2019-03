Ulkomaat

Norjan ulkoministeri: Olemme toimittaneet Venäjälle sen peräänkuuluttamat faktat gps-häirinnästä





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lentoliikennettä varoitettiin gps-paikannuksen häiriöistä viimeksi perjantaina