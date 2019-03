Lentokentälle hylätyistä matkalaukuista löytyi yli 1500 ilmastointiteippiin käärittyä kilpikonnaa – joukossa vaarantuneita lajeja

Ulkomaat

Lentokentälle hylätyistä matkalaukuista löytyi yli 1500 ilmastointiteippiin käärittyä kilpikonnaa – joukossa v

Kilpikonnien kanssa Hongkongista Manilaan lentänyt matkustaja ehti paeta ennen viranomaisten kohtaamista, mutta hänet on tunnistettu.









