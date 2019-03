Ulkomaat

Vangit kouluttautuvat baristoiksi Lontoossa

Aylesburyn vankilassa Lontoossa on vastajauhetun kahvin tuoksu. Kivisten seinien sisällä on mitä epätavallisin kahvila, jossa voi nauttia aamukahvin vankilan omien asukkaiden tarjoilemana.Hyödyllisen tekemisen puute telkien takana on tehnyt nuorista vangeista turhautuneita ja väkivaltaisia. Redemption Roasters pyrkii olemaan siihen ongelmaan ratkaisu.Redemption Roasters -kahvila tekee tärkeää työtä auttamalla nuoria rikollisia sopeutumaan yhteiskuntaan, tarjoamalla heille mahdollisuuden kouluttautua ammattitaitoisiksi baristoiksi.Vuoden kestävän koulutuksen aikana nuorille opetetaan kahvin valmistamisen ohella myös asiakaspalvelua sekä ruokahygieniaa.Hyödyllisen tekemisen lisäksi, opiskelujen tärkein tavoite on mahdollistaa vankilasta päässeiden nuorten työllistyminen.Kahvilan paahtimo jauhaa myös omaa kahvisekoitusta, jota on mahdollista ostaa ympäri Iso-Britanniaa.