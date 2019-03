SDF-joukot etenivät viimeisen Isisin hallitseman kylän sisälle – ”Ne, jotka eivät ole antautuneet, tulevat kokemaan kohtalonsa siellä”

Ulkomaat

SDF-joukot etenivät viimeisen Isisin hallitseman kylän sisälle – ”Ne, jotka eivät ole antautuneet, tulevat kok

Yllä olevalla videolla on nähtävissä, kuinka Isisin alueelta antautuneita ihmisiä evakuoitiin viime viikolla taisteluiden tieltä.





Syyrian hallinnon joukot estävät paon Eufratin länsirannalle, Irakin joukot vastassa joen alajuoksulla