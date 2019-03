Ulkomaat

Pakistan vapautti intialaislentäjän rauhan eleenä

2.3. 0:08

Vapautus ehti viivästyä useilla tunneilla.

Pakistan vapautti perjantaina aiemmin tällä viikolla kiinni ottamansa intialaislentäjän. Pakistan kutsui vapauttamista rauhan eleeksi, kun taas Intiassa se tulkittiin diplomaattiseksi voitoksi.



Lentäjä on noussut Intiassa lähes kansallissankariksi, ja hänen paluutaan odotti rajalla tuhansia ihmisiä lippuja heilutellen. Vapautus kuitenkin viivästyi useilla tunneilla, ja väkijoukko ehti harveta ennen kuin palautus toteutui.



Lentäjä otettiin kiinni keskiviikkona, kun Intia ja Pakistan kertoivat ampuneensa alas toistensa hävittäjät maiden välisellä kiistellyllä Kashmirin alueella. Kiristynyt konflikti ei edelleenkään ole ohi, vaan Kashmirin väkivaltaisuuksissa on tällä viikolla kuollut useita ihmisiä.



Osa Finnairin Aasian-lennoista viivästyy viikonloppuna, koska Pakistanin ilmatila on osin suljettu tilanteen vuoksi.