Suora lähetys kello 16.00: Donald Trump Jr., Mike Pence ja muu Trumpin lähipiiri puhuvat konservatiivien CPAC-konferenssissa

Ulkomaat

Suora lähetys kello 16.00: Donald Trump Jr., Mike Pence ja muu Trumpin lähipiiri puhuvat konservatiivien CPAC-

Reutersin suoraa lähetystä konferenssista voi seurata yllä olevalta videolta.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy