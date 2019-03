Ulkomaat

USA:n liikenteessä kuoli eniten jalankulkijoita 28 vuoteen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvalloissa kuoli viime vuonna liikenneonnettomuuksissa jalankulkijoita eniten 28 vuoteen, kertovat torstaina julkaistut tilastot.Liikenneturvallisuusjärjestö GHSA:n mukaan vuonna 2018 tieliikenteessä kuoli 6 277 jalankulkijaa. Nousua edellisvuodesta on 4,1 prosenttia ja vuodesta 2009 peräti 51 prosenttia.Edellisen kerran näin korkea luku saavutettiin vuonna 1990, jolloin kuolemantapauksia oli yli 6 482.GHSA arvioi nousun johtuvan muun muassa siitä, että suuret katumaasturit ovat yleistyneet teillä. Katumaasturionnettomuuksissa kuolleiden jalankulkijoiden määrä on noussut 50 prosenttia muutamassa vuodessa.Vaikutuksensa on GHSA:n mukaan myös älypuhelinten käytöllä ajon aikana.Yhdysvaltain vahva taloustilanne ja alhaisena pysynyt polttoaineen hinta ovat myös lisänneet yhdysvaltalaisten ajokilometrejä.