Ulkomaat

NYT: Trump määräsi nostamaan vävynsä turvaluokitusta tiedusteluväen epäilyksistä huolimatta

NYT: Trump määräsi nostamaan vävynsä turvaluokitusta tiedusteluväen epäilyksistä huolimatta

1.3. 2:58

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump määräsi viime vuonna Valkoisen talon kansliapäällikön antamaan vävylleen Jared Kushnerille korkean asteen turvaluokituksen.

Asiasta kertoo New York Times lähteisiinsä vedoten.



Lehden mukaan presidentti teki näin huolimatta siitä, että maan tiedusteluviranomaiset olivat ilmaisseet huolensa asiaan liittyen. Viranomaiset nostivat esiin muun muassa Kushnerin ja hänen perheensä bisneskytkökset ulkovaltoihin ja ulkomaalaisiin sijoittajiin.



Kushnerin turvaluokitusta muutettiin viime vuonna väliaikaisesta luokituksesta ylöspäin tasolle, jossa henkilöllä on pääsy huippusalaiseksi luokiteltuun tietoon.



Trump sanoi New York Timesin haastattelussa viime kuussa, että hänellä ei ole osaa eikä arpaa vävynsä turvaluokitukseen.