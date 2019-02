Ulkomaat

Donald Trumpin ja Kim Jong-unin tapaaminen jatkuu – Kim teki toimittajien edessä jotakin ennennäkemätöntä

Johtajat ovat aloittaneet keskustelut aamuyöllä Suomen aikaa.Ennen omia neuvotteluitaan Trump ja Kim astuivat toimittajien eteen Metropole-hotellissa Vietnamin Hanoissa. Trump sanoi, että Pohjois-Korea voisi olla talousmahti, ja hän odottaa innolla, että voi olla asiassa avuksi.Trump sanoi myös, että hänellä ei ole kiire neuvotteluissa Pohjois-Korean ydinohjelmasta. Trumpin mukaan tulokset saavutetaan pidemmällä aikavälillä.– Nopeus ei ole niin tärkeää minulle, Trump sanoi.Hän lisäsi, että tärkeämpää on ”tehdä oikea diili” Pohjois-Korean ydinarsenaalin purkamiseksi.Kim Jong-un puolestaan lupasi ”tehdä parhaansa loistavan ja kaiken kaikkiaan hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi”.Hän sanoi tulkin välityksellä, että koko maailma seuraa tapaamista juuri nyt ja lisäsi, että odottaa innolla keskustelua.Kun Trump ja Kim olivat istuneet toimittajien eteen Metropole-hotellissa, Kim teki jotakin ennennäkemätöntä: Hän vastasi toimittajan kysymykseen.CNN:n mukaan kyseessä saattaa olla ensimmäinen kerta, kun Kim vastaa ulkomaalaisen toimittajan kysymykseen. Todennäköisesti kyseessä on ainakin ensimmäinen kerta, kun Kim vastaa länsimaalaisen toimittajan kysymykseen.Kysyjä oli Washington Postin toimittaja ja kysymys kuului näin:Ja Kim vastasi:– On vielä liian aikaista sanoa. En sanoisi, että olen pessimistinen. Tällä hetkellä minulla on tunne, että hyvä tulos voidaan saada aikaiseksi.Etukäteen on arveltu, että Trumpin ja Kimin tapaamisen päätteeksi saatettaisiin antaa jonkinlainen yhteinen julistus rauhasta Korean niemimaalla, jossa ollaan muodollisesti yhä sotatilassa. On myös arveltu, että Yhdysvallat ja Pohjois-Korea avaavat pienet yhteystoimistot toistensa maihin helpottamaan vuoropuhelun jatkamista.Pohjois-Korean luopumisessa ydinaseista ei sen sijaan ole etukäteen odotettu merkittäviä edistysaskeleita.