Näin Michael Cohen möyhensi Donald Trumpia: 10 räjähtävää syytöstä Venäjästä, laittomista maksuista, uhkauksista...

Ulkomaat

Näin Michael Cohen möyhensi Donald Trumpia: 10 räjähtävää syytöstä Venäjästä, laittomista maksuista, uhkauksis





1. Venäjä-yhteydet

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





2. Roger Stone ja Wikileaks

3. Maksu pornotähdelle





4. Useita paljastuksia hiljennetty

5. Muita Trumpiin kohdistuvia tutkintoja meneillään?





6. Vietnam

7. Kouluarvosanat ja uhkailu

8. Omakuvan hankinta





9. Omaisuuden arvolla keinottelu

10. Rasistiset puheet