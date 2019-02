Ulkomaat

Pakistan tarjoaa Intialle neuvotteluja – ”Kun huomioi, minkälaisia aseita meillä molemmilla on...”

Pakistanin pääministeri Imran Khan on tarjonnut Intialle neuvotteluja maiden välisten jännitteiden lieventämiseksi.

Itsemurhaisku kirvoitti kiistan

Finnairin lentoihin reittimuutoksia

Pakistan ja Intia ovat tänään kertoneet ampuneensa alas toistensa hävittäjiä kiistellyllä Kashmirin alueella maiden rajalla. Ydinasevaltioiden välisen konfliktin pelätään eskaloituvan, ja myös EU ja Kiina ovat kehottaneet maita vuoropuheluun.Khan sanoi televisioidussa puheessa, että Pakistanin ja Intian pitää toimia vastuullisesti.– Kysymykseni on, että kun huomioi, minkälaisia aseita meillä molemmilla on, onko meillä varaa virhearviointiin? Jos annamme sellaista tapahtua, tilanne ei enää ole minun eikä Intian pääministerin hallinnassa, Khan sanoi.Pakistan kertoi ensin aamulla ampuneensa alas kaksi Intian ilmavoimien konetta ja ottaneensa niiden lentäjät kiinni. Muutamaa tuntia myöhemmin Intia sanoi, että se on ampunut alas pakistanilaisen hävittäjän.Intian ja Pakistanin välit ovat olleet huonot jo pitkään. Viimeisimmät käänteet konfliktissa ovat seurausta aiemmin tässä kuussa tehdystä itsemurhaiskusta.Kiistellyllä Kashmirin alueella tehdyssä iskussa kuoli kymmeniä Intian sotilaita. Iskun tekijäksi ilmoittautui Pakistanista toimiva terroristiryhmä.Eilen Intia kertoi tehneensä Pakistanin puolelle ilmaiskuja, joiden kohteena terroristiryhmä oli. Intian mukaan Pakistan kosti ilmaiskut tänään lähettämällä hävittäjiään iskemään sotilaskohteisiin Intian puolella. Tuolloin Intia ampui pakistanilaishävittäjän alas, Intian ulkoministeriöstä kerrottiin.Pakistanin siviili-ilmailuviranomaiset ovat toistaiseksi sulkeneet maan ilmatilan yhteenottojen takia. Sulun takia myös Finnair joutuu reitittämään uudelleen osan lennoistaan.Tällä tietoa muutokset koskevat tänään Thaimaan Krabilta ja Bangkokista sekä Intian Delhistä lähteviä lentoja. Reittimuutosten takia ne joutuvat tekemään välilaskun Dubaissa tankkausta varten.Finnairin viestinnästä kerrotaan, että Krabin-lento myöhästyy alkuperäisestä aikataulusta kolme tuntia ja Bangkokin- ja Delhin-lennot kuusi tuntia muutosten vuoksi.