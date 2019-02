Ulkomaat

Indonesiassa kymmeniä ihmisiä hautautui laittomalla kultakaivoksella

Indonesiassa kymmeniä ihmisiä hautautui laittomalla kultakaivoksella Nyt toistetaan : Indonesiassa kymmeniä ihmisiä hautautui maanvyörymän alle laittomalla kultakaivoksella 27.2. 7:58

Indonesiassa kymmeniä ihmisiä on hautautunut laittomalla kultakaivoksella syntyneen maanvyörymän alle, kertoo maan katastrofivirasto.

Onnettomuudessa on kuollut ainakin yksi ja loukkaantunut 15 ihmistä.



Onnettomuus sattui Sulawesin saaren pohjoisosassa tiistai-iltana. Katastrofiviraston mukaan kaivoksella oli töissä kymmeniä ihmisiä, ja noin 60 ihmisen arvioidaan hautautuneen maan alle.



Pelastustöitä vaikeuttaa se, että maaperä on hutera kaivostöiden jäljiltä. Pelastustyöntekijät ovat kuitenkin toiveikkaita, sillä jumiin jääneet ihmiset ovat vastanneet huutoihin ja pyytäneet apua.



Indonesiassa on useita luvattomia kultakaivoksia, joissa on pahoja turvallisuuspuutteita. Vuonna 2016 kuoli 11 kaivostyöntekijää mutavyöryssä laittomalla kultakaivoksella.