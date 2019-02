Ulkomaat

Edustajainhuone tyrmäsi hätätilan julistuksen – Trump uhkaa käyttää veto-oikeutta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hätätilajulistusta testataan oikeudessa

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin hätätilajulistus on törmännyt edustajainhuoneen vastustukseen. Demokraattienemmistöinen edustajainhuone tyrmäsi hätätilan äänestyksessä selvin luvuin 245–182.Ratkaisu oli odotettu, sillä monet demokraatit pitävät hätätilan julistamista perustuslain vastaisena. Demokraatit ovat kutsuneet ratkaisua vallankaappaukseksi, koska Trump yrittää kiertää kongressin valtion rahojen käytössä. Kolmetoista republikaaniedustajaa liittyi demokraattien joukkoon vastustamaan hätätilaa.Trump ilmoitti aiemmin tässä kuussa julistavansa hätätilan Meksikon vastaiselle rajalle voidakseen vapauttaa liittovaltion varoja rajamuurin rakentamiseen. Päätös on herättänyt voimakasta vastustusta ja johtanut myös oikeustoimiin.Myös republikaanien hallitseman senaatin on määrä äänestää Trumpin päätöksestä. Senaatin ratkaisu voi kääntyä kumpaan suuntaan tahansa. Ainakin kaksi republikaanisenaattoria on ilmoittanut vastustavansa hätätilaa.Trump on uhannut käyttää veto-oikeuttaan, jos myös senaatti äänestää hänen hätätilajulistustaan vastaan. Kyseessä olisi Trumpin presidenttikauden ensimmäinen veto-oikeuden käyttö. Presidentin veto kumoutuu, jos kaksi kolmasosaa kongressista vastustaa sitä.Trump on pyrkinyt vakuuttelemaan republikaanisenaattoreita pyytämällä heitä olemaan "vahvoja ja fiksuja" ja välttämään avoimien rajojen muodostamaa "demokraattien ansaa". Osa senaattoreista on raja-asiassa Trumpin kannalla, mutta pitää hätätilan julistusta vääränä väylänä edetä asiassa. He pelkäävät, että tulevaisuudessa demokraattipresidentit käyttävät samaa keinoa omien päämääriensä edistämiseen.Monet osavaltiot ovat jo haastaneet Trumpin hallinnon oikeuteen hätätilajulistuksen vuoksi. Maanantaina 58 entistä kansallisen turvallisuuden virkamiestä julkaisi lausunnon, jonka mukaan hätätilalle ei ole todellista pohjaa.Rajamuuri oli yksi Trumpin keskeisistä vaalilupauksista presidentinvaalikampanjassa, tosin tuolloin hän vannoi Meksikon pulittavan muurin kustannukset. Meksiko ei moiseen ryhtynyt, joten nyt presidentti pyrkii hakemaan rahoitusta muin keinoin. Kongressi olisi ollut valmis antamaan rajaturvallisuuteen alle 1,4 miljardia dollaria, mikä ei ollut lähelläkään Trumpin haikailemaa summaa, yli viittä miljoonaa dollaria.Trump on toistuvasti vakuuttanut muurin olevan tehokas ratkaisu, vaikka idean arvostelijat osoittelevat hänelle tilastoja, joiden mukaan esimerkiksi heroiini kulkee etelärajan kautta Yhdysvaltoihin pääosin laillisten rajanylityspaikkojen kautta.