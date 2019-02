Ulkomaat

Kuvat ja video jättioperaatiosta: Vuonoon uponneen fregatin nosto alkoi Norjassa

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005896493.html





















Kallellaan rantavedessä maannut Helge Ingstad -fregatti onnistuttiin päivän aikana kääntämään neljän valtavan nosturin vaijereissa pystyasentoon syvemmässä vedessä.Fregatin noston on arvioitu maksavan noin 50 miljoonaa euroa ja kestävän useita päiviä. Huono sää voi viivästyttää operaatiota.Naton Trident Juncture -sotaharjoitukseen osallistunut alus upposi lähellä Bergeniä marraskuussa, kun se oli törmännyt pimeässä tankkeriin.Fregatti on tarkoitus kuljettaa osin veden alla kulkevalla proomulla satamaan. Toistaiseksi on epäselvää, voidaanko suhteellisen uusi alus korjata vai joudutaanko se romuttamaan.