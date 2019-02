Ulkomaat

Pakistan kutsuu Intian ilmaiskua tekaistuksi – kuoliko iskussa joukko terroristeja vai bluffasiko Intia?

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000006014912.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Intia väittää iskeneensä merkittävään terroristileiriin

Tulehtuneet välit jo kauan