Ulkomaat

YK:n tuomioistuin haluaa Britannian luopuvan Chagos­saarista vauhdilla

25.2. 22:58

Kiista Intian valtamerellä sijaitsevien Chagossaarten hallinnasta on kestänyt vuosikymmeniä.

YK:n kansainvälinen tuomioistuin haluaa Britannian luopuvan Intian valtamerellä sijaitsevien Chagossaarten hallinnasta niin pian kuin mahdollista. Britannia on kiistellyt saarista Mauritiuksen kanssa jo vuosikymmeniä.



Tuomioistuimen mukaan Britannia on laittomasti irrottanut saaret Mauritiuksesta ennen Mauritiuksen itsenäistymistä vuonna 1968. Sen jälkeen saaren koko 2 000 ihmisen väestö häädettiin Britanniaan, Mauritiukselle ja Seychelleille Yhdysvaltojen sotilastukikohdan tieltä.



Tuomioistuimen ratkaisu ei ole sitova, mutta sillä on merkittävää symbolista ja poliittista painoarvoa. Britannia on puolustautunut sanomalla, että sotilastukikohta suojelee koko maailmaa.



Britannia on pahoitellut häpeällisiä häätöjä, mutta pitänyt vääränä Mauritiuksen päätöstä viedä asia tuomioistuimeen.