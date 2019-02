Ulkomaat

Vietnam karkotti Kim Jong-un -imitaattorin huipputapaamisen alla

Pohjois-Korean johtajaa Kim Jong-unia esittävä mies on määrätty lähtemään Vietnamista ennen tämänviikkoista Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean johtajien huipputapaamista.





