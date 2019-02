Jenni, 21, lensi israelilaismiehen luo saatuaan erikoisen tarjouksen – tunnisti miehen myöhemmin Tinder-huijariksi

Ulkomaat

Jenni, 21, lensi israelilaismiehen luo saatuaan erikoisen tarjouksen – tunnisti miehen myöhemmin Tinder-huijar

Hän väitti, että hän omisti asunnon, jossa kävimme. Se oli nelikerroksinen penthouse, jossa oli hissit ja kaikki. Hän sanoi, että hän on timanttimyyjä, joka reissaa ympäri maailmaa tekemässä timanttikauppoja.









Meillä kävi hyvin: euroakaan mennyt, ei ollut mitään escort-toimintaa, vaikka somessa niin huhuttiin, tai mitään muuta epäilyttävää. Meillä kävi hyvä tuuri, mutta jollain muulle voi käydä tosi huonosti.