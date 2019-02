Ulkomaat

WP: Kymmenet kansallisuuden turvallisuuden virkamiehet kritisoivat Trumpin hätätilan julistamista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

"Rajalla ei ole hätätilaa huumeiden salakuljetuksen takia"

Myös osa kongressin republikaaneista on tuominnut Trumpin ratkaisun