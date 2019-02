Ulkomaat

Kuubalaiset äänestivät uudesta perustuslaista – sallisi yksityisomistuksen

Kuubalaiset äänestivät uudesta perustuslaista – sallisi yksityisomistuksen

24.2. 20:37

Kuuba Kuubassa järjestettiin sunnuntaina kansanäänestys uudesta perustuslaista.

Valtaosan äänestäjistä uskottiin puoltavan uutta perustuslakia. Tulosten odotettiin valmistuvan maanantaina iltapäivällä.



Uusi laki ei tuo suuria mullistuksia saarivaltioon. Senkin jälkeen Kuuba on sosialistinen maa, jossa vallitsee suunnitelmatalous ja valta on kommunistisella puolueella.



Toisaalta laissa tunnustetaan ensimmäistä kertaa yksityisomistus sekä markkinoiden ja yksityisen sektorin rooli Kuuban taloudessa. Nykyisin yksityisellä sektorilla työskentelee noin 600 000 kuubalaista, mikä on noin 13 prosenttia työvoimasta.



Laki sisältää muutoksia myös Kuuban hallintoon. Siinä maahan luodaan pääministerin tehtävä. Lisäksi presidentin ja pääministerin peräkkäiset kaudet on jatkossa rajattu kahteen.