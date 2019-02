Ulkomaat

Yli 100 Venezuelan sotilasta loikkasi rajan yli Kolumbiaan

Kansainvälinen

300 ihmistä haavoittui









Kyynelkaasua avustuspaketteja noutajia kohti

Alla olevalla videolla Venezuelan opposition kannattajat yrittävät pelastaa avustustarvikkeita Venezuelan ja Kolumbian rajalla.