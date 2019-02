Ulkomaat

Intiassa myrkkyviinaan kuolleiden määrä noussut yli 150:n

24.2. 17:21

Intia Ihmiset alkoivat sairastua torstaina juotuaan laittomasti valmistettua alkoholijuomaa.

Intian koillisosassa myrkylliseen alkoholijuomaan kuolleiden määrä on noussut yli 150:n, kertoi poliisi sunnuntaina. Yli 200 ihmisen kerrotaan olevan yhä sairaalahoidossa Assamin osavaltiossa.



Tapauksen vuoksi on pidätetty kymmenen ihmistä. Viranomaisten mukaan myrkkyviinasta otettuja näytteitä tutkitaan parhaillaan laboratoriossa.



Sairastuneet olivat paikallisten teeviljelysten työntekijöitä. Kuolleista valtaosa on Golaghatin alueelta.



Halvan kotitekoisen viinan juominen on yleistä osissa Intiaa, ja alkoholimyrkytyksiin kuolee vuosittain satoja. Paha myrkytystapaus sattui viimeksi parisen viikkoa sitten, jolloin noin sata ihmistä kuoli Pohjois-Intiassa.