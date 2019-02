Ulkomaat

Lehti: Thaimaan kuningas lähetti kukkia kulkukoirien hyökkäyksen kohteeksi joutuneelle suomalaispojalle

Thaimaan kuningas Maha Vajiralongkorn on lähettänyt sairaalaan kukkia viisivuotiaalle suomalaispojalle, joka aiemmin tällä viikolla joutui kulkukoirien hyökkäyksen kohteeksi rannalla Krabissa.

