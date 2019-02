Ulkomaat

Kolumbia: Lähes 300 haavoittunut Venezuelan rajalla – kymmenet sotilaat loikanneet

Lähes 300 ihmistä on haavoittunut väkivaltaisuuksissa Venezuelan ja Kolumbian rajalla, kertoo Kolumbia.





Venezuelan raja-alueilla on ollut levotonta, kun sotilaat ovat käyttäneet muun muassa kyynelkaasua yrittäessään estää mielenosoittajia tuomasta avustustarvikkeita rajan yli.Tiedot lauantaina kuolleiden määrästä vaihtelevat. Uutistoimisto AFP:n mukaan kaksi ihmistä on kuollut Brasilian vastaisella rajalla, kun Venezuelan turvallisuusjoukot ampuivat kohti ihmisiä, jotka yrittivät saada avustustarvikkeita maahan. Washington Postin mukaan kuolleita on neljä.AFP:n lähteen mukaan 60 Venezuelan turvallisuusjoukkojen jäsentä olisi myös loikannut Kolumbiaan.Venezuelan presidentti Nicolas Maduro ilmoitti lauantaina maan katkaisevan diplomaattisuhteensa Kolumbiaan.