Ulkomaat

Intiassa yli 90 kuollut myrkkyviinaan

Ainakin 93 ihmistä on saanut surmansa Intian koillisosassa juotuaan myrkyllistä alkoholia, kertoivat viranomaiset lauantaina. Lisäksi sairaalaan joutui noin 200 ihmistä, joista monen tila on kriittinen.Myrkytykset tapahtuivat Assamin osavaltiossa, jossa kuutisenkymmentä kuoli Golaghatin seudulla ja loput lähialueella. Sairaalaan joutuneet oksentelivat ja kärsivät kovista vatsakivuista.Iso osa sairastuneista työskenteli paikallisilla teeviljelyksillä. Poliisi kertoo pidättäneensä yhden ihmisen myrkkyviinan myymisestä.Halvan kotitekoisen viinan juominen on yleistä osissa Intian maaseutua, ja alkoholimyrkytykseen kuolee vuosittain satoja. Aiemmin helmikuussa noin sata ihmistä kuoli maan pohjoisosassa juotuaan myrkyllistä alkoholia.Intiassa juodusta alkoholista arviolta 40 prosenttia on laittomasti tuotettua.