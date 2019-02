Ulkomaat

Venezuelan Guaido uhmaa matkustuskieltoa – nähty tukikonsertissa Kolumbiassa

23.2. 2:45

Venezuelan oppositiojohtaja, presidentiksi julistautunut Juan Guaido on osallistunut Kolumbian Cucutassa järjestettyyn tukikonserttiin.

Konsertti aloittaa varainhankintakampanjan venezuelalaisten hyväksi, ja sillä yritetään painostaa Venezuelan nyhyhallitusta päästämään maahan humanitaarista apua.



Cucutassa Venezuelan rajalla on varastoissa tonneittain avustustarvikkeita, joista suurin osa on peräisin Yhdysvalloista.



Osallistumalla konserttiin Guaido uhkaa matkustuskieltoa, johon Venezuelan hallitus on asettanut hänet.