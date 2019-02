Ulkomaat

Poliisin järkyttävä löytö murhapaikalta Espanjassa – nainen oli piilotettu Tupperware-astioihin

Espanjan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

poliisi on pidättänyt 26-vuotiaan miehen epäiltynä murhasta. Miehen epäillään murhanneen ja paloitelleen äitinsä ja piilottaneen ruumiinosat Tupperwaren säilytysastioihin.Tapaus tuli ilmi, kun 66-vuotiaan naisen ystävä ilmoitti poliisille, että ei ole kuullut naisesta kuukauteen. Poliisipartio teki vierailun perheen kotiin Madridiin.Poliisin tiedottajan mukaan partion astuessa taloon, he löysivät paloitellun naisen, jonka jäännökset oli varastoitu Tupperwaren säilytysastioihin ympäri kotia. Jotkut astioista olivat jääkaapissa kun taas toiset keittiön astiakaapissa.Mies pidätettiin epäiltynä äitinsä murhasta.Poliisin mukaan epäilty on pidätetty aiemmin 12 kertaa eri syistä.Paikallismedian mukaan mies myönsi harjoittaneensa kannibalismia, mutta poliisi ei ole vahvistanut väitettä.