Yli 150 000 lasta ei käy koulua Burkina Fasossa väkivallan uhan vuoksi

22.2. 11:01

Afrikka Yli tuhat koulua on suljettu vähintään väliaikaisesti.

Länsi-Afrikan Burkina Fasossa yli 150 000 lasta ei käy koulua jihadistien väkivallan pelon vuoksi. Asiasta kertoi maan opetusministeri Stanislas Ouaro torstaina.



Ministerin mukaan yli tuhat koulua on suljettu vähintään väliaikaisesti jihadistien hyökkäysten ja uhkausten vuoksi, ja tänä vuonna tilanne on huonontunut merkittävästi. Kouluvuosi alkoi lokakuussa, mutta noin 5 000 opettajaa ei ole voinut palata töihin.



Myös YK otti Burkinan Fason koulujen tilanteen esiin viime viikolla ja ilmoitti, että noin miljoona ihmistä on humanitaarisen avun tarpeessa. YK:n tavoitteena on kerätä sata miljoonaa dollaria ruokaa, vettä, majoitusta ja terveydenhuoltoa varten.



Noin 130 000:ta lasta uhkaa vakava aliravitsemus, ja yli 80 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa väkivallan vuoksi.