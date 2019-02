Ulkomaat

Valmistuuko sote-lausunto tänään? Seuraa suoraa lähetystä alkaen kello 11

Valmistuuko sote-lausunto tänään? Seuraa suoraa lähetystä alkaen kello 11 Nyt toistetaan : Valmistuuko sote-lausunto tänään?

SUORA LÄHETYS Perustuslakivaliokunnan odotetaan saavan tänään valmiiksi sote- ja maakuntauudistusta koskevan lausuntonsa.

Lausuntoa on odotettu viime viikon maanantaista lähtien.



Perustuslakivaliokunta kokoontuu yhdeksältä aamulla ja on myös varautunut tarvittaessa jatkamaan kokousta iltapäivällä kello 13.30.



Valiokunnan puheenjohtaja Annika Lapintie (vas.) sanoi eilen uskovansa, että lausunto valmistuu tänään.



Sosiaali- ja terveysvaliokunta valmistelee varsinaisen sote-mietinnön perustuslakivaliokunnan lausunnon pohjalta. Korjaustarpeiden määrästä on kiinni, ehtiikö mietintö eduskunnan suureen saliin päätettäväksi vielä tällä vaalikaudella.