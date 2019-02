Israel on liittymässä suurten joukkoon – avaruusalus on jo matkalla Kuuhun

Ulkomaat

Israelilainen avaruusalus on lähtenyt matkaan kohti Kuuta. Tätä ennen vain Venäjä, Yhdysvallat ja Kiina ovat lähettäneet aluksia Kuuhun ja onnistuneet laskeutumaan sinne.Miehittämätön alus laukaistiin avaruusyhtiö SpaceX:n raketin matkassa Floridasta Yhdysvalloista. Aluksen matka Kuuhun kestää seitsemän viikkoa.Kyseessä on myös ensimmäinen yksityisen sektorin rahoittama alus, joka laskeutuisi Kuuhun. Noin 100 miljoonan dollarin eli vajaan 90 miljoonan euron hankkeen rahoittajiin kuuluu muun muassa israelilainen insinööri ja liikemies Morris Khan.Beresheet-nimisen aluksen ovat kehittäneet israelilainen avaruusyhtiö IAI sekä SpaceIL-järjestö.– Tässä tehdään historiaa – ja sitä tehdään livenä! Israel suuntaa kuuhun ja teidät kaikki kutsutaan katsomaan, hehkutti SpaceIL Twitterissä.Myös Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu seurasi Israelista suorana aluksen lähtöä.Israelille laskeutuminen Kuuhun on tärkein tavoite, mutta aluksen mukana on myös välineitä, joiden avulla voidaan tutkia muun muassa Kuun magneettikenttää. Laskeutumisen on määrä tapahtua 11. huhtikuuta.Aluksen kehittäjien mukaan kyseessä on pienimmällä budjetilla rahoitettu avaruusalus, joka suuntaa Kuuhun.– Supervallat, jotka ovat onnistuneet saamaan avaruusaluksensa laskeutumaan Kuuhun, ovat käyttäneet satoja miljoonia dollareita hallituksen rahaa, sanoi IAI-yhtiö aiemmin tiedotteessa.