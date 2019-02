Ulkomaat

Siperian pakkaset saivat venäläiset innostumaan hienosta tempusta – näin kiehuvalle vedelle näy -35 asteessa

Siperiassa ja Uralin vuoristossa Venäjällä on helmikuussa vietetty tavallistakin kylmempiä talvipäiviä. Elohopea on pudonnut 40 pakkasasteen tuntumaan. Kylmää on ollut, jopa Siperian mittapuulla.Pakkanen ei ole purevuudestaan huolimatta ajanut kaikkia asukkaita sisätiloihin. Venäläiset nimittäin innostuivat esittelemään sosiaalisessa mediassa yksinkertaista, ja samalla näyttävää pakkastemppua.Sadat sosiaalisen median käyttäjät ovat julkaisseet kuvia ja videoita tunnisteella #dubakchallenge, eli kylmähaaste. Haasteessa osallistujat heittävät kiehuvaa vettä ilmaan ulkona, hyytävässä pakkasessa.Kuuma vesi kiteytyy silmänräpäyksessä niin, että seurauksena on hyvin pieni ja paikallinen lumisade.Kiehuvan veden kanssa on syytä olla varovainen.Vastaavia videoita on saapunut talvisin myös Ilta-Sanomien toimitukseen suomalaisilta lukijoilta. Niitä löydät alla olevasta jutusta.